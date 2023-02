Funivia Rapallo, abbattimento barriere architettoniche in vista della riapertura

In attesa della riapertura prevista per sabato 25 febbraio 2023 ore 9.30, proseguono i lavori sulla funivia Rapallo-Montallegro con l'abbattimento delle barriere architettoniche. Nella stazione a valle è in fase di realizzazione la rampa di collegamento tra la quota del piazzale esterno con l'area di primo ingresso, dove è collocata la biglietteria.

Per consentire poi l'accesso all'area di imbarco e sbarco della cabina e superare la rampa di scale presente, sarà inserito un montascale adibito al trasporto delle carrozzine. Un montascale verrà inserito anche nella stazione a monte, così da superare sia la breve rampa in prossimità della zona di imbarco e sbarco, sia quella di collegamento con la zona della biglietteria e del bar.

Proprio a lato del bar, è inoltre prevista la realizzazione di una piattaforma elevatrice per superare il dislivello tra la zona di imbarco/sbarco e la sede del piazzale. "Garantire a tutti l'utilizzo in autonomia della nostra funivia, unico impianto di questo genere in Liguria, è una nostra priorità - dichiara il sindaco Carlo Bagnasco -. Ringrazio l'assessore ai Lavori Pubblici Filippo Lasinio e il consigliere Eugenio Brasey per aver seguito la pratica che ha previsto un investimento complessivo di 217mila euro".