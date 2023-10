Evade dai domiciliari e viene riconosciuto in strada: "Vado dal medico"

Nel pomeriggio di giovedì 5 ottobre 2023, intorno alle ore 15:30, una pattuglia della Polizia ha riconosciuto un volto noto a spasso per Rapallo. Si trattava di un uomo di 42 anni agli arresti domiciliari in attesa di giudizio per un furto commesso al Sert di Lavagna.

Gli agenti, che stavano svolgendo un normale pattugliamento del territorio, l'hanno bloccato in via Frantini e il 42enne ha dichiarato di essere uscito per andare a fare una visita medica.

I poliziotti, dopo aver verificato che si trattava di una menzogna e che non era stato rilasciato alcun permesso straordinario, l'hanno portato presso gli uffici del commissariato. La direttissima ha convalidato l’arresto per evasione. L'uomo aveva già violato altre volte la misura cautelare.