Minacciano giovani milanesi con una pistola giocattolo, due denunce a Rapallo

I poliziotti del commissariato di Rapallo hanno denunciato un 18enne di origini albanesi e un 17enne italiano, entrambi residenti a Rapallo, per minacce aggravate dall'uso delle armi, lesioni personali e, solo il maggiorenne, per porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere.

I fatti risalgono allo scorso 29 agosto quando tre giovani milanesi, in vacanza a Rapallo, avevano incontrato nei pressi del porto alcune ragazze, alle quali avevano chiesto consiglio circa una spiaggia dove poter trascorrere la serata, ottenendo in risposta le indicazioni per la famosa spiaggia di San Michele di Pagana.

L'incontro è stato però notato dai due indagati, che, evidentemente, non hanno gradito che i giovani turisti avessero osato avvicinare le ragazze del loro gruppo. Poco dopo, infatti, a bordo di uno scooter ottenuto in prestito da un amico, hanno avvicinato i tre milanesi, intimando loro di stare lontano dalle 'loro' ragazze e, per essere più convincenti, hanno estratto una pistola ad aria compressa, priva del tappo rosso, esplodendo un colpo nella loro direzione.

I ragazzi, convinti che l'arma fosse vera, si sono dati a precipitosa fuga, arrivando a scavalcare una recinzione per rifugiarsi in un giardino privato. Durante la corsa uno dei tre è caduto, ferendosi a una gamba, procurandosi ferite medicate presso l'ospedale di Lavagna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A seguito della denuncia presentata la sera stessa dai ragazzi, gli agenti hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, grazie alle quali è stato possibile risalire all'identità dei due aggressori. Nell'abitazione del maggiorenne è stata successivamente rinvenuta e sequestrata la pistola ad aria compressa con tre bombolette di gas e un barattolo di pallini.