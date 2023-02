Rapallo, il premio del contest di Bagnasco in beneficenza: centinaia di euro al canile

Dal contest per la foto più divertente alla beneficenza per il Canile Rifugio di Rapallo, con centinaia di euro raccolti per il benessere degli amici a quattro zampe. La storia è nota: per Natale, il sindaco Carlo Bagnasco aveva avviato una gara per "decorare" il suo manifesto che era preso di mira dai vandali. Per rispondere con ironia, il primo cittadino aveva promesso un weekend sulla neve a Prato Nevoso agli artisti più bravi: tanti cittadini si sono cimentati nell'impresa e alla fine a vincere - raccogliendo il maggior numero di like su Facebook - era stato il titolare della barberia Iannotti, che aveva finto di radere il manifesto con tanto di schiuma da barba.

Il commerciante, però, non ha tenuto il premio per sé e ha deciso di metterlo in palio, organizzando una lotteria solidale per aiutare il canile della cittadina.

Questa mattina in Comune l'estrazione del vincitore, alla "vecchia maniera", con uno scatolone contenente i bigliettini da estrarre. Se a vincere è stato il numero 269, l'importante però è stata la somma di centinaia di euro raccolta per l'occasione e devoluta al canile: "Grazie a tutti coloro che sono passati in negozio - ha detto il barbiere - per contribuire a questa iniziativa". Gabriella del Canile Rifugio ha detto: "Ringraziamo tutti coloro che hanno comprato i biglietti, la somma è grande, servirà per la Lega Amici degli Animali e per i nostri protetti che saranno eternamente grati ai partecipanti".