Quasi un kg di cocaina pronta da spacciare, operaio finisce in carcere

I carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno arrestato due uomini di origini tunisine, un operaio 46enne e un 31enne senza fissa dimora, nullafacente, domiciliati nel levante ligure, entrambi incensurati, ritenuti responsabili in concorso del reato di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata di sabato 17 febbraio 2024 i due sono stati sorpresi dai militari della stazione di Rapallo nell'atto di cedere alcune dosi di stupefacente. Identificati, i due sono stati quindi sottoposti a perquisizione personale e domiciliare.

Sul luogo dello scambio e presso l'abitazione di uno dei due i carabinieri hanno rinvenuto: 842,46 grammi di cocaina, parte della quale suddivisa in 73 dosi; denaro contante per complessivi 750 euro, ritenuto provento di attività illecita; un bilancino elettronico e diversi strumenti per il confezionamento dello stupefacente.

Il 31enne è stato portato in giudizio per via direttissima presso il tribunale di Genova. Il 46enne è stato invece trasferito presso il carcere di Marassi.