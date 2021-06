Autostrade, ancora un distacco di materiale dal viadotto sopra Rapallo

Dopo la segnalazione di un ex consigliere comunale, Aspi ha deciso di procedere con una nuova ispezione del ponte, che sovrasta via Betti. La notizia del distacco è giunta al sindaco poco dopo che questi aveva finito di scrivere una lettera ad Autostrade

Oggi, mercoledì 9 giugno 2021, è in programma un'ispezione straordinaria sul viadotto San Francesco sull'autostrada A12, che passa sopra Rapallo, dopo la caduta di alcuni calcinacci, precipitati all'interno di una carrozzeria, che hanno danneggiato un veicolo in sosta, senza per fortuna provocare feriti.

È il secondo episodio in meno di due mesi. Alla fine di aprile, in seguito al distacco di una pistra di ferro, la direzione tronco di Genova di Aspi aveva svolto controlli, che avevano confermato la tenuta statica del ponte ed escluso distacchi di tasselli e piastre. La nuova ispezione in programma oggi mira a verificare nuovamente tutte le componenti del viadotto e la pulizia dei margini delle carreggiate, in merito a oggetti caduti da mezzi in transito.

«Non ho avuto neanche il tempo di ultimare una lettera diretta ad autostrade per una richiesta urgente di incontro sul tema viabilità che si è verificato un altro grave episodio - ha scritto sui social il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco -. Nonostante le nostre continue segnalazioni si è appena verificato un altro distacco dal viadotto che sovrasta via Betti. Sono in corso i necessari accertamenti da parte delle forze dell'ordine, comunicherò eventuali aggiornamenti non appena disponibili. Ringrazio per la tempestiva segnalazione l'ex consigliere comunale Walter Cardinali».