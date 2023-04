Cade e si procura un trauma cranico, in elicottero al San Martino

Elisoccorso a Rapallo nella mattina del 25 aprile per un uomo caduto da circa due metri in casa.

Non è ancora chiaro se il ferito si trovasse nella sua abitazione o stesse facendo dei lavori edili per conto di terzi. I soccorritori gli hanno diagnosticato un trauma cranico e hanno richiesto l'intervento di Drago l'elicottero dei vigili del fuoco per il trasporto urgente al San Martino di Genova dove l'uomo è arrivato in codice rosso.

Sul posto l'automedica Tanto 1 e un'ambulanza della Croce Rossa di Santa Margherita Ligure.