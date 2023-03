Precipita dalla finestra della scuola, portata al Gaslini in codice rosso

Una ragazzina di 12 anni è stata portata in elicottero in codice rosso al pronto soccorso dell'istituto Gaslini in seguito a una caduta. I mezzi di soccorso sono intervenuti intorno alle 13.30 di mercoledì 22 marzo 2023 in via Giacomo Frantini, presso l'istituto comprensivo Rapallo.

Sul posto un'ambulanza della Croce Rossa di Santa Margherita e l'automedica Tango 2, che ha chiesto l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco per velocizzare il trasferimento in ospedale.

La ragazzina è precipitata da una finestra di una classe al primo piano della scuola media. La dinamica della caduta è ancora al vaglio della polizia, che sta raccogliendo le testimonianze dei presenti al momento del fatto.

La piccola è stata sedata sul posto e poi caricata a bordo dell'elisoccorso. Non sarebbe in pericolo di vita, secondo quanto riferito dalla centrale operativa del 118 di Lavagna.