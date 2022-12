A spasso nel bosco trova una bomba della Seconda Guerra Mondiale

Stava facendo due passi nel bosco quando ha scoperto una bomba della Seconda Guerra Mondiale.

Il giovane escursionista, che ieri pomeriggio si trovava nei pressi di una delle tappe della via Crucis di Rapallo in località Montallegro, ha dato l'allarme. Sul posto, tra il Santuario la valle del Tuja e il monte Anchetta, sono arrivati i poliziotti del commissariato di Rapallo e la polizia municipale.

Si tratta di un proiettile di artiglieria di circa 20 centimetri che con ogni probabilità si trovava sotto agli alberi da decine di anni. Le forze dell'ordine hanno transennato la zona in attesa degli artificieri che predisporranno luogo e modalità per far brillare l'ordigno.