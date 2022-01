Rapallo, allarme bocconi avvelenati. Il sindaco: "Massima attenzione"

Già nelle scorse settimane era stato lanciato a Rapallo l'allarme per alcuni bocconi avvelenati nella spiaggia dei bagni Lido, nella giornata di domenica 23 gennaio 2022 il sindaco Carlo Bagnasco ha chiesto la massima attenzione ai propri concittadini per dei boccini sospetti che sono stati trovati in centro.

"Prego tutti i proprietari di amici a quattro zampe - ha scritto il sindaco Bagnasco sui social - di prestare la massima attenzione. Mi è stata da poco segnalata la presenza di bocconi sospetti, delle albicocche disidratate, nel centro cittadino".

"La nostra polizia municipale, che ringrazio, coordinata dal comandante Marco Delpero, ha immediatamente provveduto a rimuovere il materiale - ha aggiunto il sindaco di Rapallo - in questo momento sono insieme a loro per verificare la presenza di ulteriori esche in altre zone della città. Come sempre il Comune, anche grazie all’ausilio delle telecamere di video sorveglianza, è attivo nell’evitare e punire questi atti di terribile cattiveria e codardia".