Cadono calcinacci, sottopasso chiuso: traffico in tilt e 7 km di coda anche in autostrada

Traffico in tilt a Rapallo e non solo, con il sottopasso ferroviario di via Amendola chiuso per caduta calcinacci. Il problema non sembra essere grave ma la viabilità è stata modificata e questo sta creando lunghe code e disagi sulla viabilità ordinaria e anche sulla vicina autostrada A12 con una maxi coda di 7 km.

Il traffico è deviato da via Milano verso piazza Cile: mentre si attende l'intervento di messa in sicurezza da parte del gestore ferroviario, si è creato però un grosso tappo che sta causando parecchi disagi nel tardo pomeriggio di venerdì 14 giugno.

Per quanto riguarda l'autostrada, c'è coda in uscita a Rapallo provenendo da entrambe le direzioni e l'uscita consigliata è Recco. Tra Nervi e Rapallo, in direzione Livorno, si è creata una maxi coda di 7 km. L'uscita consigliata è Recco e i cittadini diretti verso levante possono poi rientrare in A12 a Rapallo.