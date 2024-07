Su auto radiata con attrezzi da scasso, due ragazze denunciate

A Rapallo, i carabinieri del locale nucleo Radiomobile hanno sottoposto a controllo le occupanti di un'autovettura segnalata come sospetta.

Le due giovani donne di 24 e 25 anni, di etnia rom, sono state trovate in possesso di chiavi e cacciaviti e di una moneta in oro, del valore di mille euro, di dubbia provenienza e di cui non hanno fornito spiegazioni sul possesso.

Nella circostanza è stato sequestrato il mezzo, ai fini della confisca, intestato a un prestanome, in quanto risultato radiato dalla circolazione.