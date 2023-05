Grazie al fiuto di Leone e Nagut, la polizia scova cocaina e contanti in un appartamento

Una volante del commissariato di Rapallo ha fermato un uomo a bordo di uno scooter per un normale controllo. Gli agenti però si sono accorti che era molto agitato, tanto da mostrare una bottiglia di birra al posto dei documenti che gli erano stati richiesti.

I suoi tentativi di allontanarsi verso un’aiuola e i suoi strani movimenti hanno fatto pensare agli operatori che cercasse di nascondere qualcosa. Poco dopo la conferma: l’uomo ha cercato di sbarazzarsi di tre involucri contenenti cocaina.

Si è proceduto così ad effettuare una perquisizione dell’abitazione del 46enne con le unitò cinofile: Leone e Nagut hanno trovato dentro una grata numerosi involucri di cocaina per un totale di 28,23 grammi, mentre gli agenti del commissariato hanno scovato, nascosti in diversi punti della casa, molti rotoli di banconote per un valore complessivo di 31.950 euro.

Lo spacciatore è stato processato per direttissima questa mattina.