Spaccia droga nel suo negozio, vicino alla scuola: arrestato

I carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un uomo di 40 anni, con precedenti di polizia, titolare di un esercizio commerciale a Rapallo, ubicato nelle immediate vicinanze di uno dei principali comprensori scolastici della cittadina, frequentato giornalmente da centinaia di ragazzi di giovane età.

L'arresto, effettuato a seguito di complesse e prolungate attività di osservazione e pedinamento, è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 2 dicembre 2021. Il 40enne aveva predisposto un complesso sistema di sicurezza volto a tutelare la propria attività criminosa.

Infatti i locali dell'esercizio commerciale, celati da vetri oscurati, erano dotati di un sofisticato sistema di videosorveglianza esterno (a doppia telecamera), che ne monitorava costantemente l'accesso, consentendo così al titolare d'individuare in anticipo un eventuale controllo da parte dei carabinieri.

Il luogo, sede di attività di spaccio, era da tempo meta - come emerso nel corso delle articolate attività d'indagine - di diversi tossicodipendenti della cittadina ligure, che vi accedevano non solo per fruire acquistare prodotti venduti nel negozio, ma soprattutto per assicurarsi la fornitura di sostanze stupefacenti.

Al termine di un'accurata perquisizione nei locali dell'esercizio, l'esercente è stato trovato in possesso di circa 15 grammi di cocaina ed eroina, in parte già confezionate e pronte alla vendita, e della somma di 1.220 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio.