Tenta di evitare il controllo al casello, arrestato

Un giovane di 22 anni è stato arrestato dalla polizia a Rapallo in esecuzione di un ordine di carcerazione. È successo intorno alle 16 di lunedì 7 febbraio 2022. Durante un servizio di controllo al casello autostradale di Rapallo gli agenti hanno notato un'auto, che stava eseguendo delle manovre che sembravano volessero eludere il controllo.

In particolare l'autista ha rallentato la marcia in modo da farsi sorpassare da molti veicoli, sperando probabilmente che gli operatori ne fermassero un altro per passare indisturbati. Questo atteggiamento anomalo ha suscitato negli operatori una particolare attenzione, che è culminata con il fermo e controllo del veicolo.

Nei confronti del passeggero di tale autovettura, controllato in banca dati, è emerso un ordine di esecuzione della misura cautelare in carcere. L'uomo, nonostante fosse già stato condannato per il reato di maltrattamenti nei confronti della sua compagna, ha perseverato nel suo comportamento violento tanto da far emettere al magistrato, in data 5 febbraio, la misura della custodia cautelare in carcere.

Dopo essere stato condotto negli uffici del commissariato di Rapallo per le incombenze di rito, il 22enne è stato portato a Marassi.