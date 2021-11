Tenta di entrare in casa della madre, a cui non si può avvicinare: arrestato

Nella serata di lunedì 22 novembre 2021 la polizia di Stato ha arrestato un austriaco di 25 anni per il reato di violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare. Gli agenti di una volante del commissariato di Rapallo sono intervenuti in soccorso della madre del 25enne perché quest'ultimo voleva entrare in casa nonostante il divieto.

In particolare il giovane è entrato all'interno del palazzo dove abita la madre e, dopo aver incontrato la vicina di casa, che ha cercato di convincerlo ad andarsene, non si è fermato ed è andato dritto verso la porta dell'abitazione della mamma.

La donna, impaurita, si è chiusa in casa, lasciando la chiave inserita nella serratura, e quando il figlio ha provato ad aprire il portone, ha chiamato la polizia. I poliziotti sono così arrivati nei pressi dell'abitazione, trovando il 25enne seduto nei gradini davanti al portone.

Il giovane, senza fissa dimora e sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla madre scaturito a seguito di maltrattamenti avvenuti nel mese di marzo, è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.