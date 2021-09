Comincia a picchiare i passanti, violento bloccato da due vigilesse

Grande prova di coraggio di due agenti della Polizia Municipale di Rapallo, Paola Rizzo e Paola Legnani, che hanno bloccato un violento che all'improvviso ha cominciato a scagliarsi con violenza sui passanti tra piazza Garibaldi e il lungomare. È successo nella serata di giovedì 16 settembre.

Decisivo l'intervento delle due vigilesse che sono riuscite a placcare l'energumeno e a immobilizzarlo con l'aiuto di alcuni passanti prima che la situazione degenerasse ulterioremente. Fortunatamente non hanno riportato gravi lesioni, prognosi di 3 giorni.

"Le nostre vigilesse - ha commentato il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco - si sono trovate in una situazione pericolosissima con un soggetto totalmente fuori controllo e senza esitare hanno difeso i concittadini in difficoltà mettendo in pericolo loro stesse, con esperienza, lucidità e professionalità. Grazie al loro pronto intervento, con la collaborazione di alcuni cittadini, la situazione è subito stata riportata sotto controllo. Non smetterò mai di ringraziare la nostra polizia municipale per la presenza costante sul territorio che rappresenta il punto di riferimento costante dei nostri cittadini".