Grosso ramo travolge auto parcheggiate, strada chiusa per un'ora

Un grosso ramo si è staccato da un albero in via Caffaro, a Castelletto, atterrando su due auto parcheggiate e danneggiandole.

È successo verso le 13,20 di mercoledì 15 maggio: sul posto immediatamente i vigili del fuoco che hanno lavorato per rimuovere il ramo, caduto per motivi da chiarire.

La polizia locale, per permettere ai vigili del fuoco di operare, ha tenuto chiusa la strada per circa un'ora. Per fortuna non sono stati registrati danni a persone.