«Andate a cercare gli spacciatori, anziché le persone che lavorano»: finisce nei guai

Fermato per un controllo di routine in piazza della Raibetta nel centro storico, ha assunto da subito un atteggiamento poco collaborativo, dicendo ai poliziotti di «andare a cercare gli spacciatori anziché le persone che lavorano come lui».

Peccato però che dal controllo al terminale è risultato disoccupato e pregiudicato per reati contro il patrimonio e per spaccio. Nella tasca della giacca, infatti, nascondeva quattro involucri di cannabis, oppiacei e cocaina, per un peso complessivo di 40 grammi, oltre a un coltellino, alcune lame da cutter e uno spray al peperoncino, il tutto debitamente sequestrato.

La perquisizione è stata estesa anche al domicilio del 37enne genovese, dove è stato rinvenuto anche un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. L'uomo è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.