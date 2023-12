Urtato dal treno in corsa, giovane uomo portato in ospedale in gravi condizioni

È stato portato in ospedale in gravi condizioni, in codice rosso, il giovane uomo di circa 30 anni soccorso nella mattina di Natale, poco dopo le 7, a Sampierdarena.

Il ragazzo che si trovava vicino ai binari della ferrovia avrebbe urtato un treno di passaggio rimanendo ferito. I motivi sono sconosciuti e sul caso indaga la polizia, ma non si esclude un gesto volontario. Per fortuna è stato prontamente salvato dai vigili del fuoco e dai Volontari del Soccorso Fiumara.

Consegnato alle cure del 118, è stato portato in codice rosso all'ospedale San Martino.