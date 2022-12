Colpito in testa con una pistola e rapinato, 16enne finisce all'ospedale

Rapinato da due giovani armati di pistola mentre stava passeggiando in via Mura degli Zingari, vicino alla Stazione Marittima. È il racconto che un 16enne ha fatto alla polizia denunciando quanto gli è accaduto martedì scorso. Prima di essere rapinato del telefonino e del portafogli, il giovane è stato picchiato come testimonia una ferita sulla testa medicata dai dottori del pronto soccorso del Galliera.

Del caso si sta occupando la squadra mobile della polizia che in questi giorni è impegnata, più del solito, sul fronte rapine. Sono almeno due gli altri episodi denunciati.

Ieri pomeriggio due ragazzi, un minorenne e un neo maggiorenne, sono stati aggrediti da un uomo in via Costanzi, sulle alture di Oregina. Il rapinatore, secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti, ha minacciato i due con un coltello chiedendogli di consegnare i telefonini e il portafoglio. I due giovani hanno però reagito e uno dei due è rimasto ferito in modo lieve ed è stato medicato all'ospedale Villa Scassi.

Gli investigatori della squadra mobile stanno acquisendo le telecamere della zona per risalire all'autore che, secondo la descrizione dei ragazzi, sarebbe uno straniero. Domenica, invece, in via Fereggiano, una donna è stata aggredita da due uomini che dopo averla scaraventata a terra l'hanno presa a calci per rubarle la borsa. Anche per questi due episodi indaga la mobile.