Incidente in canoa nell'Entella, restano disperate le condizioni del 14enne

Restano disperate le condizioni del 14enne che ieri pomeriggio ha avuto un incidente in canoa nel fiume Entella, durante un'uscita organizzata con un istruttore.

Erano passate da poco le quattro e mezza quando i soccorritori hanno raggiunto il ponte della Maddalena a Chiavari. La dinamica è ancora incerta, pare che il ragazzino si sia schiantato con la sua canoa contro un tronco e che, a causa dell'urto, il natante si sia piegato su se stesso rovesciandosi e tenendolo così in trappola.

I sommozzatori hanno raggiunto la canoa, con grande fatica a causa della forte corrente, e i vigili del fuoco da terra hanno attivato un verricello per liberare il giovane dalla morsa dell'acqua. Quando i soccorritori sono riusciti a portarlo a terra il 14enne era incosciente ed è stato portato in codice rosso al Gaslini con l'elicottero Grifo.

In giornata saranno ascoltati dagli inquirente gli altri ragazzi che hanno partecipato all'escursione, mentre l'istruttore - che ha tentato di prestare i primi soccorsi - si trova ricoverato, seppur non in gravi condizioni, all'ospedale.