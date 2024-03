Due minorenni soccorsi nella notte e portati in ospedale: "Siamo stati aggrediti"

Due ragazzini minorenni sono stati soccorsi dal personale del 118 in via Sant'Elia a Sestri Ponente intorno alle ore 23:30 di giovedì 28 marzo 2024. Hanno dichiarato di essere stati aggrediti, anche se i contorni della vicenda devono essere ancora chiariti.

La prima segnalazione riguardava un 17enne, raggiunto sul posto, medicato e portato in codice giallo al Villa Scassi con l'ambulanza della Croce Verde di Sestri Ponente. Contestualmente la polizia, intervenuta per i necessari accertamenti, ha segnalato un altro ragazzino ferito, motivo per cui è stato inviato un altro mezzo di soccorso, un ambulanza dei Volontari del Soccorso Fiumara, che l'ha portato, sempre in codice giallo, all'ospedale di Sampierdarena.

Gli accertamenti della polizia serviranno a chiarire i contorni della vicenda.

