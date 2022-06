A piedi sulla Guido Rossa, due ragazzine recuperate dalla polizia locale

"Ci sono due ragazzine a piedi sulla Guido Rossa". La chiamata è arrivata alla centrale del 112 ieri sera, giovedì 2 giugno, intorno alle dieci di sera.

Alcuni automobilisti, diretti all'ingresso dell'autostrada di Genova Aeroporto, hanno notato le due amiche che, incuranti del divieto di transito ai pedoni, stavanno percorrendo la corsia a monte della strada a scorrimento veloce, in direzione centro. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale che ha recuperato le due minorenni e le ha riportate alle rispettive famiglie.

Non è chiaro se stessero attraversando la strada per spostarsi dallo skate park sotto la Guido Rossa fino alla Fiumara o se volessero raggiungere via Cornigliano costeggiando l'arteria riservata, però, solo ai veicoli.

Sulla Guido Rossa è stato installato un impianto Celeritas, il tutor, che impone il limite dei 70 chilometri orari e che ha "convinto" migliaia di automobilisti e scooteristi a non correre. Percorrerla a piedi, oltre ad essere vietato, rappresenta un grosso rischio per tutti gli utenti della strada.