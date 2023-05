Violenza sessuale sul bus, incastrato da un video

Per lei non sarà facile dimenticare quello che è accaduto, ma ha la consolazione di aver fatto di tutto per permettere alla polizia di risalire all'identità di colui che le ha fatto passare brutti momenti.

Circa un mese fa, mentre si trovava a bordo di un autobus, a San Fruttuoso, una ragazzina di 15 anni è stata avvicinata da un uomo, che ha iniziato a spingerla per farla scendere dal mezzo. Non riuscendo nell'intento, ha iniziato a palpeggiarla nelle parti intime per poi scendere dall'autobus e allontanarsi.

La giovane, terrorizzata e in lacrime, dopo essersi ripresa dallo shock, aveva chiesto aiuto al personale Amt, che, dopo averla soccorsa, ha atteso con lei l'arrivo dei genitori. In questura per sporgere la denuncia, la giovane ha consegnato un video, che, coraggiosamente, era riuscita a girare con il suo smartphone e nel quale si vedeva l'uomo autore dell'aggressione.

Partendo da quel video di pochissimi secondi e dopo una paziente attività di indagine, i poliziotti del commissariato San Fruttuoso, nella giornata di venerdì 12 maggio 2023, sono riusciti a rintracciare l'autore della violenza mentre stava tornando a casa. L'uomo, di trent'anni e originario della Nigeria, fermato nel tardo pomeriggio, accompagnato in questura, è stato denunciato per il reato di violenza sessuale.