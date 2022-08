Ragazzina di 13 anni violentata da un familiare: la polizia arresta un 40enne

La visita al Gaslini ha confermato l'abuso: una ragazzina di 13 anni è stata violentata, con tutta probabilità, da un 40enne vicino alla famiglia che poteva avvicinarla in qualsiasi momento senza destare sospetto. I fatti risalgono alla settimana di Ferragosto.

Ad accompagnarla all'ospedale è stata la mamma, anche se non poteva immaginare l'orrore che nascondeva. Dopo aver parlato con la figlia e con i sanitari, proprio i medici hanno avvertito la Procura e con il pm di turno Giovanni Arena e la squadra mobile sono partite subito le indagini.

La giovane non ha puntato il dito contro il quarantenne ma il suo racconto ha comunque indirizzato gli investigatori verso l'uomo che è stato arrestato con l'accusa di stupro: verrà sentito nei prossimi giorni.

Sono in corso accertamenti anche su un altro presunto abuso, che sarebbe avvenuto per strada nel ponente genovese. Vittima sempre una 13enne finita al pronto soccorso del Villa Scassi la sera di Ferragosto con segni compatibili con una violenza sessuale. La visita ginecologica ha confermato il suo racconto e i medici hanno avvertito le forze dell'ordine. Più confusi, in questo caso i contorni della vicenda, la ragazzina stava rientrando a casa dopo una serata con gli amici ed era rimasta sola. L'aggressore l'avrebbe seguita, avrebbe abusato di lei per poi darsi poi alla fuga. Solo a quel punto la 13enne ha chiamato i soccorsi. I poliziotti hanno hanno perlustrato la zona e recuperato le immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadina, nella speranza di trovare dettagli utili alle indagini.