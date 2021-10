Rubano all'interno di un'ambulanza: denunciati due ventenni

Nella notte tra venerdì e sabato, nel corso di un servizio di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio, i carabinieri hanno denunciato due 20enni genovesi.

I due ragazzi, entrambi pregiudicati, sono stati deferiti per furto aggravato in concorso e porto d'armi od oggetti atti a offendere. La pattuglia, infatti, transitando in via Canevari, ha notato la coppia mentre si allontanava repentinamente da un'ambulanza. Sottoporti a perquisizione personale, i giovani sono stati trovati in possesso di vari oggetti appena rubati dall'interno dell'ambulanza.