"Violentata da 4 ragazzi durante una festa", la denuncia di una 17enne

Mesi di verifiche e ora la svolta, che ha portato alla denuncia a piede libero per violenza sessuale di gruppo per quattro studenti tra i 17 e i 20 anni. A dare il via alle indagini è stato il racconto fatto da una 17enne alla squadra mobile genovese.

I fatti risalgono al marzo 2023, come anticipato da Il Secolo XIX. La giovane si è recata negli uffici di via Diaz e ha raccontato di aver raggiunto un'abitazione in val Bisagno nel corso del sabato sera, pensando che al suo interno ci fosse una festa. Una volta lì, però, la ragazza ha scoperto di essere sola in casa con i quattro, che hanno iniziato ad abusare di lei.

Una violenza di gruppo consumata tra la doccia e la camera da letto. I quattro finora hanno confermato il rapporto di gruppo, sostenendo però che la ragazza fosse consenziente. La loro versione è al vaglio delle procura ordinaria e di quella per i minori.

Se i magistrati riterranno che gli elementi a loro carico possano contribuire a delineare un quadro di abusi, i quattro potrebbero dover subire un processo. Intanto la ragazza prosegue nel suo percorso di elaborazione dell'accaduto, grazie al supporto psicologico, che le è stato affiancato fin da subito.