Esce di casa senza dire niente e sparisce, appello per ritrovarla

Da martedì 31 agosto non si hanno notizie di Mauri Peñafiel, una ragazza di 16 anni

/ Via Tolemaide

Ore di apprensione per una famiglia che abita a Genova. Da martedì 31 agosto non si hanno notizie di Mauri Peñafiel, una ragazza di 16 anni. Quella mattina, racconta la madre, la ragazza è uscita presto di casa, intorno alle 7.10, senza dire nulla e senza spiegare dove fosse diretta.

Il giorno seguente, mercoledì 1 settembre, la donna ha sporto denuncia. Non avendola vista uscire dalla loro casa nel centro di Genova, la famiglia non sa come fosse vestita al momento della scomparsa. La madre ha contattato anche la trasmissione Chi l'ha visto?

Se qualcuno avvistasse la ragazza può mettersi in contatto con le forze dell'ordine oppure telefonare al 340 4226078.