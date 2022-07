"Così abbiamo salvato una ragazza che voleva gettarsi nel vuoto"

Decisivo l'intervento di un passante e di un motociclista per salvare una 20enne, il racconto di Simone a Genova Today: "Io ho fatto poco, il vero eroe è un uomo che è sceso al volo dallo scooter capendo meglio di me la gravità della situazione, so solo il suo nome, Davide"