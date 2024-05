Cade dalle scale, grave 24enne: portata in ospedale in elicottero

Sarebbe caduta dalle scale del giardino di casa la 24enne finita all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso.

La ragazza, per cause da accertare, è caduta nello spazio esterno del suo appartamento di via Serra, a Moconesi, compiendo un volo di circa 2-3 metri e riportando un grave trauma cranico.

Sul posto la Croce Rossa di Gattorna, l'automedica Tango 1 e i vigili del fuoco che l'hanno portata in ospedale con l'elicottero Drago. La giovane è stata portata al San Martino in codice rosso, cosciente.