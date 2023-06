Vede la ex 'messaggiare', s'ingelosisce e la prende a pugni e schiaffi

Una ragazza è finita in ospedale dopo essere stata aggredita dall'ex fidanzato. È successo nel tardo pomeriggio di lunedì 5 giugno 2023 in via Germano Jori a Certosa.

I due si trovavano a bordo di un autobus di Amt quando l'uomo, vedendo la ex compagna armeggiare col telefono per inviare messaggi, si è ingelosito. Una volta scesi dal mezzo pubblico, la lite è degenerata e la giovane è stata colpita con schiaffi e pugni.

Intorno alle 18.30 la ragazza è riuscita a chiamare il 112 e sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Bianca di Cornigliano e la polizia di Stato. La giovane è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi.

Nel frattempo gli agenti si sono occupati d'identificare l'aggressore e di applicare tutti i protocolli del caso. Al momento la giovane non ha ancora sporto querela, di conseguenza l'uomo non è stato denunciato.