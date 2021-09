Ancora atti vandalici nella Radura della Memoria: danneggiato il palco

Giusy Moretti, ex sfollata ponte Morandi: "Fa male vedere che dopo tutte le inagurazioni, il parco non interessa più a nessuno"

Un altro atto vandalico ai danni del parco della Radura della Memoria. Dopo i giochi sabotati questa volta i teppisti se la sono presa con il palco tagliando e strappando tutta la copertura fissata a protezione della struttura.

Chiamata la polizia, gli agenti avrebbero fermato e identificato due minorenni. "Purtroppo questo non è che l'ultimo di una lunga serie di episodi e vandalismi ai danni della Radura - scrivono dal quartiere - atti che rischiano di vanificare il nostro impegno e sabotare la frequentazione dello spazio sotto il ponte da parte di tante famiglie con bambini e persone per bene".

Tra i commenti si è alzata anche la voce di Giusy Moretti, ex sfollata di ponte Morandi: "Avevamo chiesto un posto mobile di polizia e telecamere ma già si sapeva - scrive su Facebook - come ex sfollata fa male vedere che dopo tutte le inagurazioni, non interessa più a nessuno".