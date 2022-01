Radio Taxi: la cooperativa raccoglie coperte, vestiti e cibo per i senza tetto

La cooperativa Radio Taxi 5966 ha aderito alla campagna 'Emergenza freddo 2022 - Viaggio nel tempo della solidarietà', promossa a livello nazionale dall'associazione 'Tutti Taxi per Amore'. Lanciata una raccolta solidale di indumenti, puliti e in ottimo stato, coperte, sacchi a pelo e alimenti non deperibili, da donare ad associazioni sul territorio che si occupano dell'aiuto ai senza dimora. Alla campagna, oltre a Genova, hanno aderito anche altre undici città italiane: Roma, Milano, Bari, Firenze, Bologna, Napoli, Mestre, Lecce, Messina, Sassari e Salerno.

Da lunedì 31 gennaio fino a giovedì 3 febbraio, sarà allestito un centro di raccolta presso il circolo 'Taxi

Genova' in Via Rivoli 72 rosso, aperto dalle ore 10.30 sino alle 21. Per allargare la rete della solidarietà e

della partecipazione, coinvolgendo anche chi non ha la possibilità di raggiungere autonomamente il centro

raccolta, è previsto anche un servizio di raccolta a domicilio, unicamente al portone di casa. Per i cittadini

interessati è a disposizione il numero di telefono 339.807.19.58. La consegna delle donazioni alle associazioni beneficiarie è prevista per sabato 5 febbraio.

Marco Salciccia, presidente dell’associazione 'Tutti taxi per amore-Odv', spiega: "L'iniziativa è volta ad alimentare la cultura della solidarietà e del riuso anche attraverso la rete permanente e la collaborazione tra associazioni, centri anziani, cittadinanza e istituzioni che hanno messo a disposizione spazi sul territorio".

Valter Centanaro, presidente della Cooperativa Radio Taxi Genova, aggiunge: "Lavorando quotidianamente sul territorio, giorno e notte, ci rendiamo conto dell’esistenza di tante situazioni di disagio e privazioni. Per questo, ancora una volta, ci siamo fatti trovare pronti e abbiamo risposto con entusiasmo all’appello di 'Tutti Taxi per amore', per dare un aiuto, piccolo ma concreto, a chi ne ha davvero bisogno".

Alessandro Tortorella, socio della cooperativa Radio Taxi Genova che coordina l’iniziativa conclude: "É con grande piacere che raccolgo il testimone dai colleghi che hanno seguito l’iniziativa nelle sue edizioni precedenti e sono fiero dello spirito di solidarietà dimostrato dalla nostra categoria. Anche quando siamo travolti dalla quotidianità, ci sta a cuore fermarci e dare importanza agli ultimi".