Terremoto in Siria, raccolta beni di prima necessità presso la chiesa ortodossa: "Situazione disperata"

La comunità siriana raccoglie generi di prima necessità a Genova per aiutare la popolazione colpita dal violento terremoto dello scorso 6 febbraio, tra Siria e Turchia sono oltre 46mila i morti complessivi causati dal sisma. La raccolta di aiuti umanitari è organizzata presso la chiesa ortodossa di Genova in piazza San Giorgio (la chiesa si trova vicino alla stazione della metropolitana) ed è aperta il giovedì dalle ore 16 alle 19:30, il sabato dalle 16 alle 20:30 e la domenica dalle 8:30 alle 14. Si può anche prendere un appuntamento telefonico al numero 329.799.26.68.

Lunga la lista di prodotti necessari per aiutare la popolazione siriana. Generatori di energia elettrica, anche piccoli, materassi, coperte, vestiario e scarpe invernali per uomini, donne e bambini, cibo in scatola (carni, tonno, cereali, ecc...), latte in polvere per bimbi. E poi ancora borse di pronto soccorso e rianimazione, tappeti, prodotti per la pulizia e igiene personale, saponi, disinfettanti, carta mani, spazzolini, dentifrici, pannoloni per anziani e bambini, medicinali, strumenti sanitari, stampelle, disinfettanti, garze, antinfluenzali, antibiotici. Servono anche lampade fotovoltaiche, tende per famiglie, attrezzature da campeggio, attrezzi di sgombero di calcinacci e materiali di salvataggio per il primo soccorso, medico e ortopedico. Attivato anche un conto per la raccolta fondi della Comunità Siriana in Italia, Iban: IT39A0306967684511768771958.

Tra i promotori della raccolta a Genova Edwar Housni, siriano e titolare di un locale di gastronomia in via San Lorenzo: "La situazione è disperata - racconta a GenovaToday - anche io ho dei parenti sulla costa siriana, mia sorella è costretta a dormire in tenda dopo il sisima. Ci sono stati tantissimi morti, feriti e persone disperse. Abbiamo organizzato questa raccolta per provare a dare una mano alla popolazione siriana, come stanno facendo i nostri connazionali che vivono in Italia anche in altre città. Alcuni beni di prima necessità sono già stati portati nella Chiesa, serve di tutto. Le cose più importanti sono medicinali, latte in polvere, cibo in scatola, coperte e materiale per il primo soccorso. Grazie a chiunque potrà aiutarci".