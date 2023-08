La raccolta fondi per salvare il servizio riabilitazione di Aism Liguria

Ha già superato i 42mila euro la raccolta fondi online per salvaguardare il servizio riabilitazione di Aism Liguria, poco meno della metà dell'obiettivo fissato (100mila euro) e da raggiungere tra una quarantina di giorni. Il crowdfunding è curato da Intesa Sanpaolo, coadiuvata da fondazione Cesvi.

L'Associazione Italiana Sclerosi Multipla da oltre 50 anni si occupa in modo strutturato di tutti gli aspetti legati a questa patologia, tra diritti, servizi sanitari, sociosanitari e ricerca scientifica. Ma a Genova, per mantenere le attività riabilitative svolte da Aism Liguria, è necessario ammodernare gli impianti di riscaldamento e raffreddamento di piscina e palestra: per far sì che la riabilitazione sia realmente efficace è infatti fondamentale il mantenimento di una corretta e costante temperatura sia dell'aria che dall'acqua.

Grazie al progetto sarà possibile garantire un adeguato microclima sia dell'aria, sostituendo l'attuale Unità di trattamento aria (Uta), che dell'acqua della piscina, installando una pompa di calore, che permetterà anche di ridurre sensibilmente i costi delle utenze e scongiurare il concreto rischio di chiusura dell'impianto stesso. Con la sostituzione dell'Uta della palestra, sarà invece possibile garantire il miglior microclima per le persone che svolgono riabilitazione a secco.

A beneficiare del progetto nell'anno saranno circa 1.400 persone, di età compresa tra i 18 e i 90 anni, affette da sclerosi multipla e patologie correlate e seguite dal Servizio riabilitazione Aism Liguria: circa 150 sono utenti della piscina riabilitativa, 570 della palestra, i restanti 680 usufruiscono invece dei servizi domiciliari e ambulatoriali per interventi medici specifici.

Con le donazioni, si potrà garantire la continuità assistenziale, scongiurando il rischio di rotture improvvise degli attuali impianti da rimodernare, rendere più efficace la riabilitazione svolta in acqua e in palestra e rendere il servizio più sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico.

È possibile donare anche attraverso gli sportelli Bancomat del Gruppo Intesa Sanpaolo