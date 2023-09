La Misericordia Ponente Soccorso lancia la raccolta fondi online per l'ambulanza-Porter

La Misericordia Ponente Soccorso si affida al web per chiedere un aiuto per la manutenzione della propria ambulanza-Porter, mezzo che adesso è fermo ma che è stato molto utilizzato soprattutto per le emergenze nelle tante strette stradine di Genova.

"Abbiamo bisogno di fondi per poter rendere operativo nuovamente questo mezzo, utilissimo per le numerose vie strette che si trovano nella nostra città come Crevari o sopra Pegli. Non siamo in tanti a disporre di questi Porter attrezzati" spiega il presidente Andrea Maganuco.

L'obiettivo che la Misericordia Ponente Soccorso si è prefissato, è di 2.500 euro con una raccolta fondi online su GoFundMe per salvare il loro Porter ribattezzato "Rino": "Chiediamo questa cifra per poter pagare l'assicurazione e la manutenzione del mezzo, essendo che i fondi che percepiamo non bastano per poter sostenere queste spese, l'utilizzo di questo mezzo non è quotidiano ma a volte serve per salvare una vita".