Morte di Sergej Robbiano, l’Usb promuove una raccolta fondi per la famiglia

"Era un Giusto". Con questo messaggio il sindacato Usb promuove una raccolta fondi per sostenere economicamente la famiglia Robbiano, dopo la morte di Sergej del dipendente dell’aeroporto di Genova precipitato in mare con la sua auto di servizio dalla pista del Colombo.

“Sergej per noi era come un fratello oltre che a essere un compagno di mille battaglie - scrive il sindacato in una breve nota rivolta agli iscritti per promuovere l’iniziativa - la solidarietà è un’arma che va usata in ogni sua forma”.

Sulla morte di Robbiano la Procura di Genova ha ancora un’inchiesta aperta per omicidio colposo a carico di ignoti anche se l’autopsia ha rivelato come sia stata un’ischemia cerebrale a causare la morte: l’uomo a causa del malore ha perso il controllo dell’auto che è finita in mare alla fine della pista.

Il sostituto procuratore Francesca Rombolà attende ancora alcune verifiche sull’auto guidata dal 50 enne per escludere eventuali guasti meccanici e responsabilità di terzi. Sergej lascia una moglie e due figli di 20 e 24 anni, per coloro che volessero donare il codice iban è il seguente: IBAN: IT37Z0760101400001029486873; intestato a Monica Cocconi.