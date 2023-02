Morto in canoa, raccolta fondi Anpi per la famiglia di Andrea

Manifestazione di solidarietà per la famiglia di Andrea Demattei da parte dell'Anpi.

Il quattordicenne ha perso la vita in seguito ad un incidente in canoa mentre si allenava nel fiume Entella in canoa.

Il direttivo dell'Anpi Sestri Levante, la sezione Brigata Zelasco, ha aperto una raccolta fondi in memoria del ragazzo. La somma raccolta sarà devoluta alla mamma Monica e alla sorella Libera rimaste sole.

"Un gesto solidale e un aiuto concreto a dimostrazione dell'affetto e della stima per una famiglia generosa e antifascista", si legge nella nota diramata da Anpi. Chiunque può prendere parte alla raccolta con un versamento all'Iban IT76C0306967684510725297331. La causale da indicare è "colletta solidale in memoria di Andrea".