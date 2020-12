Raccolta firme per salvare l'area verde di via delle Campanule

Sono oltre 580 le firme raccolte in 48 ore su change.org, la piattaforma di petizioni online, per salvare l'area verde di via delle Campanule a Quarto alto dal progetto comunale di costruzione della rimessa filobus. L'appello pubblico lanciato sulle pagine della piattaforma si rivolge al sindaco di Genova Bucci e chiede lo stop al progetto di costruzione della rimessa per filobus che nei piani del Comune dovrebbe ospitare in via delle Campanule 50 automezzi.

Nel testo dell'appello, che punta a raggiungere le mille adesioni, si sottolinea come lo spazio verde di via delle Campanule sia stato faticosamente sottratto al degrado negli anni da parte di cittadini e associazioni, che, su base volontaria, si sono presi cura dell'area, creando una vera e propria isola verde frequentata da tutta la cittadinanza.

Tanti i commenti della cittadinanza genovese in coda all'appello pubblico: "Dopo decenni di abbandono un'associazione di volontari ha cercato di restituire l'area alla sua primitiva destinazione, ed ora il Comune vuole cementare tutto? Mai!" scrive Giovanni. "In 25 anni che abito in via dei Narcisi ho assistito varie volte al miglioramento di questa area di verde in mezzo al cemento. Perché eliminarla?" aggiunge Patrizia.

"Nel piano edilizio residenziale di Quarto Alto è un'area destinata a servizi e verde per il quartiere e tale deve rimanere. Non solo va salvaguardata, ma va sviluppata in collaborazione con le associazioni già presenti, per favorire la partecipazione attiva degli abitanti", conclude Marco.

Per maggiori informazioni o sottoscrivere l'appello basta cliccare sul link seguente Change.org/NoAllaDevastazioneDiCampanule.