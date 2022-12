Raccolta firme online contro i gestori del canile comunale

Dopo la protesta sotto Tursi, i volontari contrari alla gestione del canile comunale Monte Contessa lanciano la petizione online. Con una raccolta firme sul portale Change.org chiedono di dar seguito alla proposta di una parte dei volontari del rifugio sulle alture di Sestri Ponente, di far uscire tutti i cani chiusi nei box per la passeggiata quotidiana.

Il riferimento, in particolare, è a 18 cani morsicatori di livello 2 o 3 per cui l'Asl3 ha emanato precise disposizioni, tra cui quella di farli uscire solo con la museruola.

Per l'associazione "Amici dei volontari", però, l'onlus Una - Uomo natura animale che gestisce la struttura, dopo vittoria del bando, non rispetterebbe gli obblighi indicati nel capitolato di gara che prevede la sgambatura quotidiana di tutti gli ospiti presenti, senza esclusioni.

I volontari chiedano che la sgambatura sia ritenuta prioritaria e che i cani debbano essere seguiti con schede personali e monitorati da educatori cinofili.

Di seguito le problematiche evidenziate durante un'apposita Commissione lo scorso 9 novembre: alimentazione dei cani non adeguata sia per qualità che quantità; mancata informativa di legge in materia di sicurezza D.Lgs 81/2008; mancata attività quotidiana psicofisica prevista nel capitolato; inadeguata pulizie delle gabbie e mancata pulizia dei canali di scolo acqua piovane e caditoie; mancate sterilizzazioni; mancato coinvolgimento dei Volontari su piani individuali di rieducazione finalizzati a riacquisire il benessere psicofisico; mancata segnalazione al Direttore sanitario di anomalie riscontrate su alcuni animali che hanno portato poi anche a “drammatiche” diagnosi.

In poche parole, questi volontari chiedono, anche con questa petizione firme, che all'associazione Una venga revocato il contratto prima della scadenza (tra quattro anni), come prevede il bando di gara, calcolando tutte le loro presunte inadempienze ad oggi - secondo loro -ancora irrisolte.