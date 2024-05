Ex latteria occupata, petizione online raccoglie più di 1200 firme in poche ore: "Liberate gli arrestati"

Ha superato le 1200 firme la petizione online avviata nella serata di ieri, domenica 5 maggio, per chiedere la liberazione delle otto persone arrestate fuori dall'ex latteria occupata e che si trovano ora nelle carceri di Marassi e Pontedecimo.

La raccolta firme è promossa da Arci Genova, Comunità San Benedetto al Porto, Genova che osa e Rete studenti medi: "Una ragazza viene trascinata dietro l’angolo, tre carabinieri la schiacciano al muro. Altri usano il taser mentre tengono ragazze e ragazzi allineati al muro ad assistere alla scena. Sono immagini di violenza che ricordano le tragiche immagini di quanto avviene negli Stati Uniti, e che non vorremmo vedere da nessuna parte - scrivono le associazioni -. Esprimiamo solidarietà alle persone arrestate, chiediamo la loro liberazione. Speriamo che sia fatta luce sulle responsabilità delle forze dell’ordine nell’uso spropositato della forza".

Continua dunque a far parlare l'arresto di otto persone, nella notte tra venerdì e sabato, fuori dall'ex latteria occupata di stradone Sant'Agostino: secondo quanto riportato dai carabinieri, alcuni militari di passaggio sono stati pesantemente insultati da una persona e, quando hanno cercato di fermarla per identificarla, sono stati circondati da altre persone uscite dal centro occupato che hanno iniziato a inveire e a strattonare violentemente le forze dell'ordine.

Ma la reazione dei carabinieri - con un ampio spiegamento di forze in supporto - ha acceso un ampio dibattito. Circa cinquecento persone, domenica pomeriggio, si sono radunate in corteo per protestare contro l'arresto delle otto persone. Durante la manifestazione, per lo più pacifica, non sono però mancati atti vandalici ai danni di palazzi e banche e si è scatenato il dibattito politico: mentre le forze di centrodestra condannano duramente le scritte comparse sugli edifici, i progressisti allo stesso tempo non distolgono l'attenzione da quanto accaduto in stradone Sant'Agostino e chiedono di fare chiarezza.