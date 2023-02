Raccolta differenziata: le nuove ecoisole sbarcano nel Municipio Levante

Arriva anche a Quarto Alto, nel Municipio Levante di Genova, il progetto del nuovo sistema di raccolta differenziata Amiu sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche: partirà infatti questa settimana il posizionamento delle nuove Ecoisole nel quartiere, affiancato da incontri con i residenti e attività informative utili a spiegare ai cittadini il funzionamento dei nuovi cassonetti. A fine mese partirà inoltre il posizionamento delle nuove ecoisole anche a Nervi, Quinto e Sant’Ilario.

Il progetto fin qui ha interessato il Municipio Medio Levante e quelli della Bassa e Media Valbisagno toccando i quartieri di Albaro, Marassi, Quezzi, San Fruttuoso, Molassana, Struppa e Staglieno: a oggi sono state installate in città 645 postazioni complete di tutte le frazioni differenziate e la percentuale media della raccolta differenziata ha raggiunto quasi il 60% (escluso il vetro).

"Il processo di inversione della rotta sul tema cruciale della differenziata a Genova è ormai consolidato e le attese del Comune e di AMIU per la crescita della differenziata nel 2023, considerato anche l'avanzamento del progetto Ecoisole, sono positive - ha detto Matteo Campora, assessore all’Ambiente del Comune di Genova -. I risultati fin qui ottenuti dal nuovo sistema di raccolta differenziata e i segnali di soddisfazione dei cittadini, emersi nei tre Municipi in cui si è sviluppato il progetto, oltre all’importante opera di informazione e l’indispensabile collaborazione del territorio sono le basi per proseguire nel lavoro migliorando igiene, decoro e qualità della città".

In cosa consiste questo nuovo sistema

Il sistema è costituito da contenitori per la raccolta differenziata di nuova generazione, con cubatura più ampia e con forma e caratteristiche utili a evitare depositi non consentiti. I contenitori sono inoltre rivestiti di infografiche anteriori e posteriori, con indicazioni utili per l’accesso e il corretto conferimento dei rifiuti. Come nei quartieri in cui il progetto è già approdato, per le utenze domestiche l'apertura dei contenitori sarà inizialmente regolata dalla semplice pressione del pulsante di attivazione, la cui individuazione è facilitata da una freccia, e lo sportello sarà apribile con le mani o grazie a una pedaliera. Per le utenze non domestiche i contenitori saranno apribili con un’imboccatura più ampia, esclusivamente dagli utenti abilitati da una tessera elettronica, distribuita gratuitamente da Amiu ai medesimi.

"Il lavoro di Amiu al servizio dei cittadini e gli investimenti sul nuovo sistema di raccolta differenziata a Genova proseguono. - dichiara Giovanni Battista Raggi, presidente Amiu Genova - Come abbiamo più volte sottolineato, questo progetto rappresenta uno degli assi portanti della nuova stagione della raccolta differenziata in città e Amiu è, a tutti i livelli, sempre fortemente impegnata in attività di informazione, formazione e sensibilizzazione a un corretto uso delle risorse ambientali con diverse attività e iniziative. Al pari, continuiamo anche a rivolgere un appello ai cittadini affinché ognuno dia il proprio contributo: infatti ogni gesto, anche il più piccolo e apparentemente insignificante, ha il suo peso nell’impatto ambientale degli spazi dove si vive e lavora".

Amiu mette a disposizione della cittadinanza per ogni tipo di informazione, dubbio o segnalazione anche il proprio call center: lo 800.95.77.00 sia da rete fissa che da rete mobile.

Martedì l'incontro pubblico a Nervi per spiegare il nuovo sistema

È inoltre già partita e proseguirà la campagna informativa di Amiu per i residenti: dopo la tappa di lunedì scorso presso il centro civico in via delle Genziane 15, è in programma domani, martedì 21 febbraio alle 18, un nuovo incontro pubblico al Castello di Nervi (Passeggiata Anita Garibaldi 22) in cui verrà presentato il nuovo sistema di raccolta differenziata in vista del posizionamento nel quartiere, così come a Quinto e Sant’Ilario, dei nuovi cassonetti a partire dal 27 febbraio.

L’attività informativa prevederà anche un presidio degli operatori Amiu nel mercato di via Gianelli a Quinto sempre domani, martedì 21 febbraio, dalle 9 alle 13: nell’occasione, come avvenuto già lo scorso 13 febbraio, verranno presentati e fatti provare alle persone i cassonetti smart dell’organico per il nuovo sistema di raccolta differenziata, oltre alla distribuzione gratuita ai residenti di cestelli e sacchetti compostabili per fare bene a casa la differenziata dell’organico.

Inoltre dal 1 marzo partirà una campagna di affissioni tra Nervi, Quinto e Sant’Ilario; nei portoni e nelle cassette della posta i cittadini troveranno l'avviso del nuovo servizio con una brochure sulla raccolta differenziata e tante altre informazioni utili legate al riciclo e al corretto conferimento dei rifiuti. Ulteriori informazioni potranno essere trovate sul sito e i canali social di Amiu.

Grazie alla collaborazione con le associazioni di consumatori, sarà anche prevista la presenza di personale a presidio delle postazioni, i cosiddetti “Angeli della differenziata”: gli informatori ambientali illustreranno ai cittadini il funzionamento dei nuovi cassonetti, sensibilizzando al corretto conferimento dei rifiuti secondo le regole della raccolta differenziata.

Conclude Federico Bogliolo, presidente Municipio Levante: "Siamo soddisfatti che questo nuovo tipo di sistema continui anche nel municipio Levante, una soluzione che ha come obiettivo quello di migliorare e implementare la differenziata. Abbiamo visto che in questo modo la raccolta aumenta in modo sostanziale. Comprendiamo che ci potrà essere un primo periodo di rodaggio e di adattamento da parte dei cittadini verso questa novità. - conclude Bogliolo -. Proprio per questo abbiamo organizzato e organizzeremo specifiche assemblee pubbliche. Come già successo in altri Municipi ci saranno nelle postazioni informatori ambientali per aiutare l’utenza. Siamo fiduciosi che la cittadinanza sappia capire il senso di questa decisione e soprattutto sia in grado di adattarsi in breve tempo a questa nuova sistema di contenitori".