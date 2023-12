Quanto costa un kg di rifiuti? La Liguria batte tutti: il dossier

Giovedì 21 dicembre 2023 è stato presentato il rapporto rifiuti urbani dell’Ispra, presentato insieme al rapporto sul recupero energetico da rifiuti in Italia, predisposto da Utilitalia in collaborazione con Ispra, che contiene informazioni sugli impianti di digestione anaerobica e di incenerimento con recupero di energia dei rifiuti in Italia. Nel 2022 la raccolta differenziata è aumentata in Italia (65,2%, +1,2% rispetto al 2021), in Liguria (57,5%, +2,3%) e anche a Genova (42,8%, +2,9%). La nostra città, però, rimane tra quelle più indietro nella classifica tra i Comuni con più di 200mila abitanti, la fotografia che emerge non è confortante nemmeno per la Città Metropolitana. La nostra città e la nostra regione, tra l'altro, spiccano per l'alto costo di ogni chilogrammo di rifiuto: la Liguria è al primo posto tra le regioni italiane, Genova al terzo tra le città capoluogo.

Raccolta differenziata, Genova cresce ma rimane nella parte bassa della classifica

Positivo il trend degli ultimi cinque anni. La percentuale, tra il 2018 e il 2022, è salita progressivamente dal 33,5% al 42,8%. Genova però si piazza solo al decimo posto tra le grandi città, dietro a Padova (64,3%), Bologna (63,2%), Venezia (62,7%), Milano (62,1%), Firenze (55%), Torino (54,4%), Verona (53,7%), Messina (53,5%), Roma (45,9%). Peggio stanno solo Napoli (40,4%), Bari (40%), Catania (22%) e Palermo (15%). La media italiana è del 65,2%, quasi il 69% dei Comuni della Penisola ha differenziato più del 65% e l'87% dei Comuni almeno il 50%. Genova non rientra in nessuna di queste due percentuali.

Quanti rifiuti vengono prodotti nel Comune di Genova

In termini quantitativi nel Comune di Genova ogni cittadino ha prodotto nel 2022 503,2 kg di rifiuti urbani, un dato in calo rispetto ai 515,9 del 2021, ma in crescita rispetto ai 497,3 kg del 2020. La media pro capite delle 14 città con più di 200mila abitanti è di 548 chilogrammi per abitante, superiore di 54 kg rispetto alla media italiana (494 chilogrammi per abitante). A Genova, quindi, si producono meno rifiuti in termini assoluti. I valori più alti di produzione pro capite si riscontrano per Catania (737 chilogrammi per abitante, con 16 chilogrammi di produzione in più rispetto al 2021), Venezia (631 chilogrammi) e Firenze (617 chilogrammi), quelli più bassi a Genova, Verona (495 chilogrammi), Torino (481 chilogrammi), Milano (469 chilogrammi) e Messina (456 chilogrammi di produzione pro capite).



Città Metropolitana: ogni residente ha prodotto più di 517 kg di rifiuti

A livello nazionale la raccolta dei rifiuti si mantiene pressoché invariata (-0,1%, quasi 23mila tonnellate in meno rispetto al 2021) attestandosi a 18,9 milioni di tonnellate. Anche per quello che riguarda la Città Metropolitana di Genova la produzione di rifiuti urbani è leggermente calata (dalle 425.674 tonnellate del 2021 alle 421.140 del 2022) mentre è aumentata la raccolta differenziata. Da 204.796 a 216.509 tonnellate, questo in percentuale significa un salto dal 48,1% al 51,4%, un dato che in questo caso comprende Genova (che come abbiamo visto ha una percentuale più bassa) e tutti gli altri piccoli Comuni della vecchia provincia. Considerando il totale degli abitanti della Città Metropolitana (813.626 quelli conteggiati nel rapporto di Ispra) significa che ognuno ha prodotto 517,6 kg di rifiuti in un anno e che 266,1 kg di questi sono finiti nella raccolta differenziata. Nella tabella in basso la suddivisione di quanto raccolto nelle varie province nel 2022, i valori sono espressi in tonnellate.

Anche la Città Metropolitana è in 'zona retrocessione'

Nonostante il dato della Città Metropolitana sia superiore a quello della sola città di Genova (51,4% contro 42,8%), rimane inferiore rispetto alla media delle Città Metropolitane italiane, pari al 57,6%. Anche in questo caso vale una posizione di classifica da 'zona retrocessione'. La Città Metropolitana più virtuosa è Cagliari (76,4%), seguono Venezia (72,1%), Bologna (69,3%), Firenze (68,5%), Milano (68,3%), Torino (62%), Bari (61,4%), Messina (58,2%) e Roma Capitale (52,3%). Decimo posto per Genova (51,4%), peggio stanno solo Napoli (50,6%), Catania (47%), Reggio Calabria (42,4%) e Palermo (34,9%).

Quanto costa un kg di rifiuti? In Liguria il dato più alto d'Italia

Pessime notizie anche per quello che riguarda i costi sostenuti dai cittadini per ogni chilogrammo di rifiuti prodotto: 50,8 centesimi in Liguria, il dato di gran lunga più alto del nord Italia (al secondo posto il Piemonte con 38,2 cent, al terzo la Valle d'Aosta con 35,4) dove la media è di 33,6, ma anche il dato più alto d'Italia (secondo posto per la Basilicata con 49,3 centesimi, terzo per la Calabria con 48,9). Al sud la media è di 44 centesimi e al centro di 42,5 centesimi. Tutti i dati nel grafico qui sotto.

Genova tra le città in cui il servizio di igiene urbana costa di più

Dati sconfortanti emergono anche dall'analisi dei costi pro capite del servizio di igiene urbana dei capoluoghi di regione. Nel 2022 il costo annuo pro capite più elevato si registra per la città di Venezia, con 404,4 euro/abitante, seguita da Cagliari con 296 euro/abitante e da Perugia con 286 euro/abitante. I valori più bassi si osservano, invece, per Campobasso e Trento, con 166,5 euro/abitante e 172,3 euro/abitante, rispettivamente.

Al Nord, oltre a Venezia, il costo totale pro capite più alto si registra a Genova e Torino con, rispettivamente, 283,9 euro/abitante (-8,1 euro/abitante rispetto al 2021) e 239,3 euro/abitante (-13,4 euro/abitante rispetto al 2021). Mentre il costo più basso si rileva per Trento con 172,3 euro/abitante (-5 euro/abitante rispetto al 2021). Tra l'altro a Genova si paga la Tari più alta d'Italia (a questo link il nostro articolo) e non sono mancate le polemiche degli ultimi mesi dopo l'installazione dei nuovi cassonetti per la raccolta differenziata, in diverse zone i cittadini hanno lamentato problemi e accumulo di spazzatura anche in strada.

Genova terza città d'Italia per il costo di un chilogrammo di rifiuto

Per quello che riguarda invece i costi per ogni chilogrammo di rifiuto prodotto il più elevato si registra a Venezia con 64,1 centesimi di euro/kg a fronte di un quantitativo di rifiuti prodotti pari 157,9 mila tonnellate, di cui 99 mila tonnellate raccolte in modo differenziato. Segue la città di Cagliari con 62,9 centesimi di euro/kg con un quantitativo di rifiuti prodotti pari 69,7 mila tonnellate, di cui 52,1 mila tonnellate raccolte in modo differenziato. Terzo posto per Genova con un costo di 56,4 centesimi di euro/kg, con un quantitativo di rifiuti prodotti di 281,2 mila tonnellate, di cui 120,5 mila tonnellate raccolte in modo differenziato. Rispetto al 2021 si assiste a una leggera diminuzione di 0,2 centesimi/kg. Il costo più basso si rileva per la città di Palermo con 35,5 centesimi/kg a fronte di una produzione di 354 mila tonnellate, di cui 53,7 mila tonnellate raccolte in modo differenziato.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp