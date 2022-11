Raccolta straordinaria di coperte per i senzatetto e per la popolazione ucraina senza riscaldamento

La Caritas Diocesana di Genova e la Caritas Odessa organizzano una raccolta straordinaria di coperte e indumenti pesanti per un abbraccio di fraternità tra due città gemelle: il capoluogo ligure e il centro ucraino.

Nello specifico, si raccolgono zaini, sacchi a pelo, coperte pesanti (no trapunte), berretti invernali, guanti pesanti e giubbotti tipo piumino: questo materiale andrà alle persone senza dimora a Genova e alla popolazione ucraina senza riscaldamento a Odessa.

Chi vuole contribuire può recarsi alla chiesa di Santo Stefano sopra via XX Settembre, in centro città, oppure presso l'associazione Prossimo a Sestri Ponente (via Monterotondo 16 r, ingresso da via Ciro Menotti).

Il materiale si potrà portare il 3, 4 e 5 novembre dalle 10 alle 19 e domenica 6 novembre dalle 12 alle 18. Gli indumenti e le coperte conferiti dovranno essere fasciati e puliti in condizioni pari al nuovo. Per questioni organizzative non saranno ritirati altri tipi di indumenti.