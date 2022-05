Vandali distruggono una barca da regata allo Scalo

Vandali nella notte a Quinto. A denunciare l'episodio è Enzo Pollio, allenatore della Ads Scalo Quinto 'Giacomo Beragnoli', società sportiva che è un punto di riferimento per il quartiere del levante genovese da moltissimi anni e che partecipa alle competizioni di canottaggio a sedile fisso.

“Qualcuno ha danneggiato in maniera molto grave una delle nostre barche da regata che si trovava nei nostri spazi allo scalo di Quinto - racconta a Genova Today - e purtroppo non è la prima volta che succede. Lo scorso anno ci furono alcuni furti, in seguito ai quali vennero installate anche delle telecamere, anche loro finite per essere vandalizzate. Spiaggia e giardini sono molto frequentati soprattutto nel periodo estivo e secondo noi esiste un problema di sicurezza, pochi sono i controlli".

Molti dei soci si occupano spesso della pulizia della spiaggia e recentemente è stata anche lanciata una raccolta firme per chiedere maggiori controlli tra giardini e scalo. Anche lo scorso anno erano infatti state danneggiate un paio di barche, inoltre molti abbandonano i rifiuti in spiaggia.

"Ogni mattina troviamo bottiglie di vetro, cartacce e spazzatura - racconta ancora Enzo Pollio - e ogni tanto qualche pescatore o diportista anche piccoli danni alle barche, questa volta però si è andati oltre. Quella che è stata distrutta è una barca da regata in vetroresina, legno e carbonio, che ha un valore di circa seimila euro, non sappiamo ancora se, e a che prezzo, potrà essere riparata, sicuramente si tratta di una cifra importante, c'è anche il rischio che sia da buttare via o da tenere solo per gli allenamenti perché non più utilizzabile per le gare, aspettiamo infatti risposte da un cantiere toscano a cui abbiamo chiesto un preventivo".

"Oltre al danno economico, perché l'assicurazione non copre situazioni di questo tipo per queste barche, c'è anche il dispiacere per i nostri ragazzi - prosegue l'allenatore - che non potranno gareggiare o allenarsi con un natante in meno, nella migliore delle ipotesi ci vorrà almeno un mese. Denunceremo l'episodio alle forze dell'ordine, ma purtroppo anche in passato non sono mai stati identificati i responsabili di furti o altri atti vandalici simili, sappiamo che non è semplice in un contesto del genere".

"Noi non siamo una società a scopo di lucro - conclude - coinvolgiamo una ventina di ragazzi che pagano una piccola quota annuale, ma ci basiamo sostanzialmente sul volontariato. Ci troviamo sotto ai giardini di Quinto, paghiamo una concessione annuale per le barche da regata e quelle dei pescatori, e cerchiamo di fare del nostro meglio per il quartiere, purtroppo episodi come questo ci mettono in seria difficoltà, siamo sconfortati perché sono causati dalla profonda maleducazione e dalla mancanza di civiltà di alcune persone, la mancanza di controlli è sicuramente una concausa, ma credo che la situazione stia davvero sfuggendo di mano a tutti, lo dico da persona che vive Quinto tutti i giorni e che fa attività sul territorio con tanti giovani”.