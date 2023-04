Vandali a Quinto e panchine distrutte. Bogliolo: "Sapete che le pagate anche voi?"

Panchine vandalizzate a Quinto sul lungomare, le foto sono comparse sul gruppo Facebook "Sei di Quinto al mare se..." con le giuste lamentele dei residenti della zona, poi è arrivato anche lo sfogo del presidente del Municipio Levante Federico Bogliolo che, con amarezza, si è rivolto direttamente ai responsabili dei danneggiamenti.

"Vorrei sapere cosa ci trovate di tanto entusiasmante e goliardico nel distruggere le panchine che, con tanta fatica, abbiamo restaurato - scrive il presidente Bogliolo -. Possiamo mettere tutte le telecamere e forze dell’ordine che vogliamo, ma se manca l’educazione e il senso civico di base non andiamo da nessuna parte. Ma lo sapete che le avete pagate voi? Con le tasse che pagate? O che pagano molto più probabilmente i vostri genitori? Non capisco cosa ci sia di bello nel distruggere ciò che è di tutti".

"E mi viene rabbia - conclude Bogliolo - perché vi assicuro che non è semplice migliorare ciò che è al nostro fianco. Non è semplice perché la burocrazia è tanta, i soldi sono pochi e le cose da fare troppe. E poi arrivate voi e in una notte distruggete tutto. Fate dell’altro. Divertitevi. Ma piantatela di distruggere la nostra bellissima città. La prossima svolta svegliatevi alle 5 di mattina e fate qualcosa di buono per il vostro quartiere. Vedrete: vi sentirete meglio che a distruggere panchine".

Nella zona di Quinto c'è preoccupazione tra i residenti nella zona dei giardini, lo scorso anno, infatti, erano stati diversi gli episodi di mala-movida nel periodo estivo.