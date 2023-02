Imbrattano muraglione armati di bombolette spray, ragazzini nei guai

I carabinieri del comando provinciale di Genova hanno denunciato tre minorenni per deturpamento e imbrattamento di cose altrui in concorso.

I tre ragazzini sono stati sorpresi dai militari mentre imbrattavano con alcune bombolette spray il muraglione di piazzale Carristi d’Italia, nei pressi dei giardini di Quinto. I militari li hanno fermati e denunciati a piede libero.

I giardini di Quinto sono stati recentemente riqualificati con lavori costati circa 800mila euro e l'installazione di nuovi giochi per i bambini. Non erano mancati però i problemi, soprattutto la scorsa estate, a causa dello spostamento della 'movida' dal centro storico a levante. I residenti avevano anche raccolto le firme per chiudere maggiore sicurezza, i controlli in zona erano poi aumentati e la situazione era tornata sotto controllo. Con una superfice di circa 7.600 metri quadri i giardini di Quinto costituiscono uno dei più ampi spazi aperti sul mare di tutta Genova e una delle aree ricreative più grandi della città, a pochi passi si trova anche quello che è stato già ribattezzato molo dell'amicizia, luogo del cuore di Gianluca Vialli, calciatore recentemenre scomparso, e location del finale del film 'La bella stagione' sullo scudetto della Sampdoria