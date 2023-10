Sorpreso da un'onda si butta contro un autobus e finisce all'ospedale

Disavventura per un uomo sorpreso da un'onda a Quinto.

Il 53enne stava camminando sul marciapiede lato mare a Murcarolo quando ha visto alzarsi un muro d'acqua di fronte a sè. Senza pensarci due volte si è buttato in mezzo alla strada per evitare la "doccia" ma proprio in quel momento stava passando il 15. L'uomo si è schiantato sulla fiancata dell'autobus in transito ed è caduto a terra.

È stato soccorso dal conducente del bus e da altri passanti che hanno chiamato il 112. Sul posto è intervenuta la pubblica assistenza di Nervi che lo ha trasportato in codice giallo al San Martino con qualche contusione e lieve trauma.

È finita a bagno, invece, una ragazza recuperata a Pieve dalla capitaneria di porto insieme ai militi della croce verde di Camogli. La 30 enne è stata travolta da un'onda che l'ha trascinata sugli scogli e poi in mare: è stata portata in codice giallo all'ospedale di San Martino.

Arpal ieri ha emanato un avviso per mareggiata intensa e vento di burrasca per la giornata di oggi, venerdì 27 ottobre. Si ricordano ancora le norme di auto protezione che in queste circostanze entrano in vigore secondo l'ordinanza n.09/2017 secondo cui è vietato: