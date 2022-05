Quinto: il rifacimento dei giardini non è bastato, raccolta firme per la sicurezza

Auto e barche danneggiate, così come gli arredi urbani. Sovente capita che a Quinto il risveglio coincida con una sorta di conta dei danni. E così alcuni abitanti si sono decisi a raccogliere firme per "la sicurezza nelle ore serali e notturne". Oggi, mercoledì 25 maggio, dalle 16, almeno fino alle 18, ultimo giorno per firmare ai giardini di Quinto.

Un'analoga raccolta firme aveva messo in moto il processo, che ha portato alla riqualificazione dei giardini. Incontrando il sindaco in occasione dell'inaugurazione, avevamo fatto notare come la nostra impressione fosse proprio quella di un'area più sicura e più aperta alla vista.

Purtroppo però pare non essere bastato. "Spiaggia e giardini sono molto frequentati soprattutto nel periodo estivo e secondo noi esiste un problema di sicurezza, pochi sono i controlli", aveva dichiarato l'allenatore della Ads Scalo Quinto 'Giacomo Beragnoli', società sportiva che a metà maggio ha subito il danneggiamento di una barca da regata.